Спасение есть: что делать, если летняя жара не дает нормально работать
Спастись от жары в офисе поможет вентилятор и дыхательная гимнастика
Фото: www.globallookpress.com / Nick White
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Как пережить «горячие будни» офисным сотрудникам?
Летняя жара, особенно долгоиграющая, утомляет всех, и офисные сотрудники не являются исключением. Специально для них главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова подготовила несколько полезных советов, которые рассказала в беседе с изданием aif.ru.
Специалист отметила, что в первую очередь стоит создать на рабочем месте комфортную обстановку, например, установить вентилятор, часто проветривать помещение. Кроме того, важно постараться распределять свои обязанности на небольшие цели, достижение которых приближает к окончанию рабочего дня. Это способствует и уровню мотивации, а также помогает продержаться даже в тяжелых условиях.
Чтобы поддерживать в порядке когнитивные функции мозга, эксперт советует пить больше воды и употреблять больше легкой пищи, богатой витаминами и минералами. Справиться помогут и дыхательная гимнастика или легкая разминка, выполненная прямо у рабочего места.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая одежда поможет спастись от жары.