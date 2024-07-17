«Пандемия уже началась»: почему все больше людей страдают близорукостью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka; Личный архив Дмитрия Сагоненко; 5-tv.ru

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Какие есть способы профилактики миопии для взрослых?

К 2050 году половина человечества будет носить очки или линзы из-за миопии. К такому выводу пришли зарубежные ученые на основании результатов проведенных исследований. В беседе с 5-tv.ru врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко указал, что подобная «пандемия близорукости» уже началась.

«Пандемия уже началась, потому что уже больше половины школьников заканчивают обучение с близорукостью, миопией», — заявил специалист.

По мнению врача-офтальмолога, все дело именно в гаджетах, когда зрительная работа у человека происходит на близком расстоянии к предмету. Сагоненко указал, что близорукость, по сути, болезнь детей, которая проявляется в раннем возрасте из-за недостатка отдыха на свежем воздухе и здорового образа жизни.

«Как мы видим, большинство современных детей все меньше и меньше гуляют на свежем воздухе. Сидят все больше и больше дома либо в школе занимаются», — пояснил врач-офтальмолог.

Среди факторов риска выступают экология, питание, общее физическое развитие, но они играют меньшую роль в развитии близорукости. Напряжение на глаз при использовании смартфона также выше, чем при использовании компьютера, указал специалист.

«В первую очередь, это мобильный телефон, потому что если брать напряжение на глаз, которое создает смартфон до 50, максимум 30 сантиметров от глаз. Один час приравнивается к восьмичасовому рабочему дню за компьютером», — объяснил врач.

Сагоненко сказал, что для детей можно использовать перифокальные очки, которые могут стабилизировать зрение. Специалист подчеркнул, что вылечить близорукость у взрослых нельзя — только стабилизировать.

«Что касается взрослых, вылечить близорукость нельзя, но можно стабилизировать теми же очками, контактными линзами, лазерной коррекцией зрения», — рассказал специалист.

Более пожилые люди могут прибегнуть к рефракционной замене хрусталика. Сагоненко заключил, что технологий много, какая подойдет человеку — может сказать профессиональный лечащий врач.

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