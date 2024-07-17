ВС РФ ликвидировали до 610 боевиков и два склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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Какие еще цели попали под удары российских бойцов в зоне СВО?

Бойцы подразделений «Южной» группировки войск России в ходе ведения активных действий в зоне спецоперации нанесли поражение живой силе и технике боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражение российские войска нанесли противнику в районах населенных пунктов Константиновка и Красное Донецкой народной республики (ДНР). Там было ликвидировано до 610 украинских боевиков, а также уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходные артиллерийские установки Krab и Braveheart и две «Гвоздики». Под удар российских бойцов попали гаубицы, по две FH-70, Д-20, «Мста-Б» и Д-30. Уничтожить также удалось два склада боеприпасов боевиков киевского режима.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские вертолетчики ударили по опорному пункту ВСУ. Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации. Удар наносился неуправляемыми авиаракетами С-8 и управляемыми «Вихрь».