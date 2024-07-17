С верой и молитвой: как правильно пить святую воду

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Какие действия необходимо сделать перед этим?

Святая вода — важнейший атрибут в жизни любого православного человека. Согласно Библии, она приносит пользу духовному и физическому здоровью, однако многие верующие задаются вопросом — как же правильно употреблять ее? Ответ дал игумен Казанского Чимеевского монастыря Варнава в беседе с изданием URA.RU.

По словам священнослужителя, перед употреблением святой воды желательно перекреститься и прочитать молитву, причем оба действия должны исходить от чистого сердца и истинной веры. Это играет ключевую роль.

При этом, абсолютно неважно, пьете ли вы воду натощак или на полный желудок, и сколько делаете глотков. Церковь никак не ограничивает прихожан в этом вопросе.

Игумен также назвал молитву, которую следует читать перед употреблением святой воды:

«Господи, Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь».

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