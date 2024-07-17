Уникальный в своем роде: в Петербурге изобрели симулятор спасательной шлюпки свободного падения

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аппарат создали инженеры университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Петербургские инженеры из университета морского и речного флота имени адмирала Макарова создали уникальный аппарат — симулятор шлюпки свободного падения. Такие крепятся на российских судах и нужны для экстренной эвакуации экипажа в случае угрозы. И в реальной жизни это — непростое испытание для организма.

После отсоединения от борта капсула стремительно летит вниз с высоты несколько десятков метров. Новый симулятор помогает отработать навыки и не растеряться в случае ЧП. Про эффект полного погружения рассказал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Прозвучал сигнал «Шлюпочная тревога», экипаж готов погрузиться на спасательную шлюпку. Она находится под углом в 30 градусов, именно в таком положении она отправляется в свободное падение с борта судна в реальных условиях. Последним заходит капитан, он и задраивает люк.

Внутри довольно тесно. В маленькой каморке сидит рулевой, кругом рукоятки, чтобы держаться, так как свободное падение шлюпки предусмотрено с высоты от 18 до 60 метров.

В этом — как раз и главное преимущество тренажера шлюпки свободного падения. Раньше упражнения были связаны с вполне реальной опасностью.

«Во-первых, мы избегаем травм. Потому что так, как раньше было на натуральной шлюпке — метров с 18-20 сбросят, были, в том числе и смертельные случаи просто при тренировке. Здесь — полная безопасность, хотя ты ощущаешь все то же самое», — объясняет ректор ГУМРФ имени адмирала Макарова Сергей Барышников.

Тренажер создан на петербургском заводе, и во многом он — уникален не только для России, но и всего мира.

«Неполный аналог есть в Швеции, но там шлюпка не настоящая, она — сымитированная капсула. То есть плюс этого тренажера именно в том, что шлюпка — реальная: реальное снабжение, реальные органы управления, места для размещения, ремни, шлюпочный компас, то есть все реальное», — говорит заместитель начальника Морского УТЦ ГУМРФ имени адмирала Макарова Алексей Зубарев.

Тренажер позволяет имитировать не только погрузку на шлюпку, но и маневрирование и даже прохождение сквозь стену огня, если вокруг аварийного судна загорелось топливо. Стальные трубы над шлюпкой — это система орошения.

«Система орошения позволяет сохранять температуру внутри шлюпки приемлемую для жизнеобеспечения экипажа», — рассказывает директор института дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала Макарова Сергей Айзинов.

Экипаж из восьми человек на этих нескольких квадратных метрах должен продержаться долгие 30 суток, при худшем развитии событий.

«На шлюпке запас воды по три литра на человека, рацион питания десять тысяч килоджоулей на человека. Этот рацион должен экипажем использоваться в течение шести дней, дальше все остальное — это то, что мы добываем. Добыча — это конденсат, собираем испарения стерильной губкой с поверхности, это — гидрометеоусловия, осадки, лед», — объясняет инструктор по выживанию ГУМРФ имени адмирала Макарова Вениамин Александров.

Этот тренажер курсанты Макаровки должны освоить с первого курса, ведь к его окончанию они уже становятся моряками и отправляются на практику — в море, полное опасностей.