Прямое вмешательство в дела WADA: США могут лишиться права проведения Олимпиад

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anke Waelischmiller/Sven Simon; 5-tv.ru

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Речь может идти о соревнованиях, запланированных на 2028 и 2034 года.

США могут вообще лишить права проведения Олимпийских игр. Об этом заявил почетный президент WADA и член МОК Ричард Паунд, его слова приводит агентство Reuters.

Так, в частности, речь об Олимпиадах в 2028 и 2034 годах. Причина введения возможных санкций — закон, который США используют для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов.

Такие действия Штатов, как отметил Паунд, являются вмешательством в дела WADA и нарушением их правил и могут закончиться лишением Антидопингового агентства США (USADA) статуса соответствия, а значит и запретом на проведение Штатами крупных спортивных соревнований.