Прямое вмешательство в дела WADA: США могут лишиться права проведения Олимпиад
США могут лишить права проведения Олимпиад из-за вмешательства в дела WADA
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anke Waelischmiller/Sven Simon; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Речь может идти о соревнованиях, запланированных на 2028 и 2034 года.
США могут вообще лишить права проведения Олимпийских игр. Об этом заявил почетный президент WADA и член МОК Ричард Паунд, его слова приводит агентство Reuters.
Так, в частности, речь об Олимпиадах в 2028 и 2034 годах. Причина введения возможных санкций — закон, который США используют для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов.
Такие действия Штатов, как отметил Паунд, являются вмешательством в дела WADA и нарушением их правил и могут закончиться лишением Антидопингового агентства США (USADA) статуса соответствия, а значит и запретом на проведение Штатами крупных спортивных соревнований.