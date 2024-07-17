Пиар-заплыв: мэр Парижа искупалась в Сене перед Олимпиадой

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В преддверии соревнований во Франции местные власти делают все, чтобы доказать: столица готова к Играм. Забывая, что буквально недавно в эту же реку неделями сбрасывали нечистоты.

Французские власти включили все пиар-ресурсы, чтобы доказать, что Париж готов к Олимпиаде, до старта которой чуть больше недели. А вопросов и проблем с каждым днем — все больше.

Невыполненное обещание Макрона искупаться в Сене, где организаторы игр предлагают плавать спортсменам, решила все же исполнить мэр Парижа.

О том, как прошел показательный заплыв, рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Мэр Парижа как будто нехотя, но все же спустилась в воду, подбадриваемая аплодисментами с берега. Мэр Парижа в прямом эфире все-таки решилась заверить всех, что вода в Сене пригодна как для купания, так и для проведения соревнований. Прильнувшим к экранам телезрителям только и оставалось добавить к этому обескураженное «O-la-la!».

Всего пару недель назад проверка показывала, что в Сене можно принимать разве что «грязевые ванны». А сегодня Анн Идальго на пару с главой оргкомитета Игр заверяет всех в чистоте и реки и своего эксперимента.

«Очистка вод Сены позволит не только провести соревнования на Играх, но и плавать в реке после них. Очисткой реки мы вносим вклад также и в сохранение океана», — заявила Анн Идальго.

И все же для подстраховки — плотный комбинезон и плавательные очки. И, кажется, все это оказалось совсем нелишним. Ведь известно, как до сих пор выглядят ловушки для мусора и сливы рядом с многочисленными плавучими домами вдоль берега. Все продукты жизнедеятельности, что называется, налицо.

И это еще повезло, что от пробного заплыва отказался президент Макрон. Слишком уж многие Парижане хотели перед этим сделать из городской реки уборную и как следует «подмочить репутацию» главы Пятой Республики.

Но, впрочем, противникам Макрона можно было бы и не изливать в таком виде свою злобу на президента. Сама парижская канализация взбунтовалась — непосредственно перед Олимпиадой тонны нечистот неделями сливались в Сену.

Вычистить и Сену и сам Париж от рекордного количества мусора стало для городских властей отдельной соревновательной дисциплиной. Но что по итогам? В антисанитарных условиях приходится селить и волонтеров, и полицейских, а сама Олимпийская деревня построена посреди беднейшего района с палаточными лагерями и заброшенными зданиями. Бездомных тысячи пришлось выселять из Парижа, сажая на автобусы в направление Марселя и Лиона.

Всего за неделю до церемонии открытия французская столица напоминает, разве что, Олимпийский клоповник: нашествие еще и постельных вредителей так до конца и не удалось побороть. Так что, кроме VIP-заплыва, мэрии не лишним было бы еще переночевать в каком-нибудь парижском отеле, который, впрочем, уже на стадии бронирования встречает весьма сейчас «кусачими» ценами.

Не потому ли и туристы на Олимпиаду не спешат, и сами парижане торопятся не убрать, а скорее — убраться подальше из своего города.