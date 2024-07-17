Иранский след? В США не исключили новых попыток покушения на Трампа

Фото, видео: Reuters / Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом после случившегося до небес взлетели не только политические очки кандидата, но и его касса на предстоящую президентскую кампанию.

ФБР не исключает попытки нового покушения на Дональда Трампа в ближайшие недели. Причем, спецслужба пытается выйти на иранский след — якобы Тегеран собирается мстить Трампу за убийство генерала Сулеймани несколько лет назад.

Сегодня ночью полиция застрелила бездомного, решив, что он собирается устроить нападение на съезд республиканцев в Милуоки. Силовики обратили внимание на двух темнокожих, которые о чем-то спорили. Офицеры решили, что у одного из них в руках нож. Не разбираясь, его расстреляли в упор.

«Стой! Брось нож! Полиция! Брось нож! Бросай! Прямо сейчас!» — кричали силовики.

После покушения до небес взлетели не только политические очки Трампа, но и его касса на предстоящую президентскую кампанию. Избирательный штаб получил рекордную сумму пожертвований — больше 400 миллионов долларов. Данные проанализировала газета Financial Times. Пишут, что теперь сумма может вырасти еще.

По данным издания, последние дни крупнейшие американские компании отправили Трампу почти девять миллионов долларов. Среди доноров — миллиардеры с Уолл-стрит и технологические корпорации Кремниевой долины.