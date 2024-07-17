Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Боевики буквально забетонировали свои укрепления, но бойцы отряда «Кубань» знают, что с этим делать.

В ходе позиционных боев на северском направлении наметился значительный перевес в пользу российских военных. Во многом благодаря преимуществу в огневой мощи подразделений ВС РФ.

Украинцы пытаются обороняться, пользуясь капитальными укреплениями. Их, как говорят на фронте, сейчас активно «разбирают» бойцы отряда «Кубань». Как это происходит, рассказал военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

На стене штаба казачьего отряда «Кубань» висит главный талисман — Знамя Победы, подписанное бойцами. Некоторые служат до сих пор, некоторые — героически пали в бою.

«Этот флаг попадал и под обстрелы, тонул в блиндажах, в окопах, но был бережно сохранен. Всегда находился у меня под кителем, при мне», — рассказывает боец отряда «Кубань».

Передовые отряды выходят к своим позициям. Сейчас главная задача — помочь основным силам выровнять линию фронта.

Одна из ощутимых проблем, с которыми сталкиваются наши казаки на северском направлении, — это сам поселок Спорное. Населенный пункт перешел под контроль ВС РФ, но вокруг него еще много украинских укреплений, которые необходимо разбирать. Но за эти годы там просто все забетонировали.

Эти укрепления — хорошо защищенные окопы. К их «разбору» приступает бессменный расчет 120-го миномета. Точно, как по учебнику, без дополнительной корректировки, мины поражают цель.

Ответить в рамках контрбатарейной борьбы ВСУ, судя по всему, нечем, запускают дроны-камикадзе. Но до цели смертоносные беспилотники не долетают.

Выясняется, что наши бойцы радиоэлектронной борьбы смогли заглушить вражеский дрон задолго до подлета к минометчикам.

«Если раньше мы были просто как цель для противника, сейчас уже они нашей целью являются. Мы их просто на подходе, даже на вылетах уничтожаем», — говорит военнослужащий.

Как результат — минометчики могут спокойно продолжать свою работу, расчищая от вражеских сил северское направление.