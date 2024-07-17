Актера из «Аритмии» Михаила Руденко госпитализировали

Фото: Кадр из сериала «Карпов», 2012 г.

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Что случилось с артистом?

Актер Михаил Руденко госпитализирован. По данным 5-tv.ru, 48-летний артист минувшей ночью пожаловался на боли в глазу, после чего медики приняли решение оставить его в больнице под наблюдением.

По информации источника, Руденко ударился и получил ушиб глаза.

За свою карьеру актер успел сняться в около 30 проектах. Среди них — «Аритмия», «Дубровский», «Дневник доктора Зайцевой», «Глухарь Продолжение», «Братаны» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит журналист Отар Кушанашвили после экстренной госпитализации.