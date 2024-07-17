Неблагонадежный заемщик: кому банки чаще всего отказывают в кредите

Финансист Данилова: заемщики с тремя и более кредитами считаются ненадежными

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Всего в России насчитывается более 50 миллионов людей с подобными обязательствами.

В Центробанке рассказали, какие заемщики не могут считаться надежными.

Как отметила директор департамента финансовой стабильности и член совета директоров Центробанка РФ Елизавета Данилова в разговоре с KP.RU, в целом ситуацию с долговой нагрузкой россиян можно назвать вполне приемлемой. Жители нашей страны в среднем тратят всего 11% доходов всего населения на погашение кредитов.

При этом число заемщиков по всей России составляет около 50 миллионов человек, что равняется почти 60% населения страны. Большая часть из них исправно оплачивает свои долги, однако существует группа людей, которая всегда находится «на карандаше» у банков.

Это заемщики с тремя или более кредитами одновременно — в таком случае, скорее всего, имеет место быть высокий риск закредитованности.

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