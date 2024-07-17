Умер экс-главред газеты «Ведомости» Андрей Шмаров
Фото: из открытых источников
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Журналист умер в стенах больницы.
В Москве на 70-м году жизни умер бывший главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров. По данным 5-tv.ru, журналист попал в больницу еще 1 июля с подозрением на инсульт.
Все это время медики боролись за его жизнь, но его состояние только ухудшалось. Шмаров скончался в стенах медучреждения.
Шмаров руководил редакцией «Ведомостей» более года. О его отставке было объявлено 19 мая 2021 года. Также он занимал должность заместителя главного редактора издательского дома «Коммерсантъ» и возглавлял журнал «Эксперт».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из «Солнцепека» Игорь Лучихин.