Звездопад Персеиды 2024: когда и где можно увидеть метеорный поток

Фото: www.globallookpress.com / Jiang Hongjing

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Жители средней полосы России в районе полуночи смогут видеть созвездие Персей в северо-восточной части неба.

Ежегодно Земля пересекает метеорный поток в июле и августе. В этот период жители средних широт Северного полушария могут увидеть звездопад Персеиды. Что это такое, когда и где можно увидеть, а также как загадать желание во время этого явления — в материале 5-tv.ru.

Звездопад Персеиды в 2024 году

Звездопад Персеиды — это завораживающее космическое явление. Ежегодно к концу лета в далеком созвездии Персея появляется огромный поток метеоров — отсюда и название. Образуется он в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Туттла, которая была открыта в 1852 году.

Частицы сгорают в атмосфере Земли — так и образуется эффект звездного дождя. Люди видят, как по небу с невероятной скоростью проносятся светящиеся линии — метеоры. Когда этот дождь достигает своего пика, то «падающие звезды» проносятся по небу ежеминутно.

Жители средней полосы России в районе полуночи могут видеть созвездие Персей в северо-восточной части неба. Звездное изображение древнегреческого героя, убившего Горгону Медузу, начинает свой путь от северо-восточного горизонта вечером, а к утру поднимается почти в зенит. Таким образом, Персей позволяет людям увидеть «падающие звезды» по всему небосводу.

Когда можно увидеть звездопад Персеиды

Как правило, метеорный поток в Северном полушарии можно наблюдать с середины июня до середины августа. В 2024 году звездопад ожидается с 17 июля по 24 августа, а пик «дождя» наступит 12 августа.

На пике потока Персеиды обычно проходят около 100 метеоров в час, хотя в 2024 году ожидается до 150 светящихся космических тел. Самый сильный «дождь» 12 августа пройдет с 16:00 до 19:00, но светящиеся линии в небе будут хорошо видны и позже.

«В первые и последние дни будут пролетать одна-две звезды в час. Небо будет наращивать интенсивность постепенно, и в ночь на 12 августа и перед рассветом 13 августа нас ждет наиболее мощный звездопад — до 100-150 светящихся метеоров в час», — рассказал научный сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Он также добавил, что лучше всего наблюдать за Персеидами с двух часов ночи до 04:30 утра, ведь именно в это время поток достигает максимума.

В каких городах России будет виден звездопад Персеиды

Самое идеальное место для наблюдения за завораживающим космическим явлением — средние широты Северного полушария. По сути, это следующие города России: Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань Екатеринбург, Пермь и Уфа. К ним еще относятся и многие другие населенные пункты центральной части страны, Сибири и Урала.

При этом увидеть это астрологическое явление не смогут жители Южного полушария, а также выше 60-й широты Северного. В том числе речь идет о Мурманске и Якутске.

Как наблюдать звездопад Персеиды в 2024 году

Специалисты дают несколько советов тем, кто собирается насладиться этим астрономическим явлением:

метеоры нужно искать после захода Луны;

смотреть на небо следует с перерывами, чтобы не потерять концентрацию и ничего не пропустить;

звезды лучше видны на черном небе, поэтому стоит отправиться за город, подальше от искусственных огней;

захватите с собой плед или раскладушку, ведь комфортнее наблюдать за метеорным потоком именно лежа.

К слову, про уехать подальше — жителям Москвы и Подмосковья следует уехать на 50-100 километров от городских источников искусственного освещения. Такой совет дала почетный член Московского астрономического клуба Елизавета Каменева в беседе с «Москвой 24».

Как правильно загадать желание во время падающей звезды

Пик потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа 2024 августа. Астрологи предлагают использовать этот момент не только для наблюдения за падающими звездами, но и для исполнения сокровенных желаний.

Сделать это несложно, но важно следовать «инструкции» по правильному загадыванию желаний. В ней несколько пунктов:

Сначала нужно хорошенько осмыслить желание, убедиться, что оно истинно, а не навязано обществом или близким окружением. Говорить о мечте кому-либо строго запрещается! Ведь это все-таки личное дело.

Затем следует записать желание на листочке. Сформулировать нужно кратко, избегая всякие подробности. Пишите именно конечную цель, например — купить автомобиль. Процесс — где найдете деньги и подходящую машину — забота уже высших сил, а не ваша. Все сложится наилучшим образом.

Найдите место, где будете наблюдать поток Персеиды. Балкон или подоконник у окна не подойдут. Следует выйти хотя бы в парк — туда, где беспрепятственно сможете наблюдать звездное небо и падающие метеоры.

«Поймав звезду» на небосклоне, произнесите написанное желание быстро и четко. Как только свет от метеора погаснет, Вселенная откликнется. После не забудьте о благодарности. Искренние и добрые слова или даже поступки помогут исполнить мечту гораздо быстрее.

Причем не нужно ждать каждый день, что загаданное сбудется. Всему свое время и место!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как метеорный поток Персеиды связан с трагедиями в истории.