МВД РФ объявило в розыск журналиста Андрея Захарова*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Мужчина покинул Россию еще в 2021 году.

Журналиста Андрея Захарова* объявили в России в розыск за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом стало известно из базы розыска МВД РФ.

«Захаров Андрей Вячеславович. Разыскивается по статье УК», — указали в ведомстве.

Агентству ТАСС в правоохранительных органах пояснили, что в розыск Захарова объявили в связи с возбужденным в апреле уголовным делом в отношении журналиста. Оно как раз и касается несоблюдения обязанностей иностранного агента.

Журналист переехал в Великобританию в декабре 2021 года, причем сам Захаров родился в Петербурге. Он работал во многих российских изданиях, включая РБК и «Фонтанку.ру». Стоит упомянуть, что журналиста объявили иноагентом в октябре 2021 году.

Прежде в нарушении правил деятельности иноагента были замечены рэпер Моргенштерн*, блогеры Максим Кац* и Илья Варламов*. А в публичном оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен ранее соратник блогера Алексея Навального** Леонид Волков***. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа на территории страны, а также заявлял, что преступники, которые организуют диверсии, — «смелые люди».

Ранее 5-tv.ru писал, что Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте журналиста Колезева*, которого объявили в розыск в конце 2022 года.

* — признаны в РФ иноагентами

** — признаны иноагентами, террористами и экстремистами в РФ.