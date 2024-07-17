Загадочное исчезновение: куда делся прах исполнителя «Ночного рандеву» Криса Кельми

Прах певца Криса Кельми был развеян в Доминикане над Атлантикой

Фото: Геннадий Прохоров / ТАСС

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Артист скоропостижно ушел их жизни в 2019 году в возрасте 63 лет.

Прах певца и участника группы «Рок-ателье» Криса Келми был развеян в Доминикане над Атлантикой. Об этом в беседе с KP.RU рассказал брат музыканта Евгений Суслин.

По его словам, сделал это сын артиста Кристиан, выполнив таким образом волю своего отца.

«Еще при жизни Крис просил развеять его прах над Атлантикой в Доминикане. Он очень любил там бывать», — говорит Суслин.

При этом мужчина подчеркнул, что знает об этом лишь со слов Кристиана, и не до конца уверен в их правдивости.

«Верить ли его словам? Не знаю. Но надеюсь, что брат упокоился там, где и хотел», — признается Суслин.

Брат покойного исполнителя также отмечает, как ему жаль, что о знаменитом когда-то артисте сегодня вспоминают все реже. Даже в день его рождения — 21 апреля.

Крис Келми стал популярен после выхода его песни «Ночное рандеву», ставшей несомненным хитом. Он скоропостижно ушел их жизни 1 января 2019-го, артисту было 63 года. Уже после его смерти среди родных и близких разгорелся настоящий скандал: вдова и сын не пускали других родственников проводить Келми в последний путь, и долгое время вообще было неизвестно, где покоится музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказал, от чего скончался певец Крис Кельми. Некоторые уверены, что главным виновником оказался алкоголь.