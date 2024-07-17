Убивший и изнасиловавший свою подругу уралец получил пожизненный срок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra; 5-tv.ru

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Мужчина забил до смерти свою знакомую гвоздодером, после чего надругался над ее телом.

Суд в Челябинской области приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима Олега Пеленева. Мужчина убил свою подругу, а затем надругался над ее телом. О деталях приговора убийцы передает корреспондент 5-tv.ru из зала заседания суда.

«По совокупности преступлений (путем частичного сложения назначенных наказаний) окончательно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — огласила приговор судья.

Убийца проведет остаток своей жизни в колонии особого режима. Среди прочего, Пеленеву назначили штраф в размере ста тысяч рублей — деньги пойдут в доход государства, уточнила судья. Стоит упомянуть, что обвиняемого судили сразу по четырем статьям.

Следствие установлено, что в прошлом году Олег Пеленев подкараулил свою подругу у подъезда ее дома, а затем нанес ей несколько ударов гвоздодером. В итоге жертва скончалась, после этого мужчина надругался над телом убитой подруги.

После этого 48-летний Пеленев забрал у нее ключи от похоронного бюро, откуда она возвращалась с работы. Благодаря этому мужчина попал в организацию и украл оттуда из кассы 240 тысяч рублей.

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