Пять метров в длину: тушу малоизученного вида китов нашли в Новой Зеландии

Фото: www.globallookpress.com / Volker Pioch/Lkn-Sh

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Ремнезуб настолько редкий, что науке известны лишь шесть экземпляров.

На пляж в Новой Зеландии выбросило тушу южноамериканского ремнезуба — одного из малоизученных видов китов. Такая находка позволит ученым узнать больше об этом млекопитающем. Об этом сообщает пресс-служба департамента по охране природы Новой Зеландии.

«Южноамериканские ремнезубы — один из самых малоизученных видов крупных млекопитающих современности. С 1800-х годов во всем мире было задокументировано всего шесть экземпляров, и все они, кроме одного, были добыты в Новой Зеландии. С научной и природоохранной точки зрения эта находка чрезвычайна важна», — говорится в сообщениях.

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Отмечается, что туша принадлежит мужской особи кита-ремнезуба, ее длина составляет порядка пяти метров. Находка была обнаружена на берегу рядом с устьем реки Таиери на Южном острове. Ремнезуба уже поместили в холодильный ангар, а образцы его ДНК отправили в Оклендский университет. Недели, а то и месяцы уйдут на их обработку и окончательное определение вида.

Найденные прежде шесть китов-ремнезубов были захоронены до того, как анализ ДНК подтвердил их идентификацию. В этой связи не удалось изучить эти виды.

Ранее 5-tv.ru писал, что у берегов Териберки Мурманской области спасли кита, запутавшегося в рыболовных сетях. Специалисты обрезали веревку, которая сдавливала шею и рот животного. Застрявший в сетях в Териберке кит оказался детенышем. Животное не могло открыть рот, а на коже были видны шрамы. Заметили его туристы 5 июня, однако после кит скрылся, из-за чего пришлось патрулировать акваторию залива.