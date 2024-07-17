Опасная затея? Почему не стоит гасить ипотеку досрочно

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

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Как наиболее грамотно повести себя в этой ситуации?

Досрочно гасить ипотеку сейчас не стоит из-за высокой ключевой ставки Центробанка в виде 16% и по банковским вкладам, которые доходят до 20%. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

Эксперт порекомендовала направить свои сбережения в другое русло, если у человек нет запаса денег на три месяца, чтобы хватило на жизнь и выплату ипотеки. По мнению Епифановой, средства стоит вложить в создание финансовой подушки безопасности. Это особенно актуально, если дело касается досрочного погашения семейной ипотеки, ставка которой всего 6%.

Человек может решиться на досрочное погашение ипотеки, но тогда важно не забыть уведомить об этом сам банк, призвала эксперт. В ином случае платеж просто не засчитают в счет досрочного погашения. Важно каждый шаг в сторону банка подкреплять документами.

Банк может предложить несколько вариантов при досрочном погашении ипотеки — сократить ее срок, уменьшить ежемесячный платеж или прибегнуть к комбинированной схеме.

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