После репетиции стало плохо: умер актер из «Солнцепека» Игорь Лучихин

Фото: Telegram / Театр им. Б. Лавренёва ЧФ/ teatrlavreneva

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Артисту было 63 года.

В Севастополе умер тульский актер Игорь Лучихин, ему было 63 года. Об этом сообщила пресс-служба Драматического театра имени Бориса Лавренева Черноморского флота в Telegram-канале.

«С прискорбием сообщаем о скоропостижной смерти актера нашего театра Игоря Лучихина. Еще вчера (15 июля. — Прим. ред.) утром он отработал репетицию и чувствовал себя хорошо, а вечером его не стало», — говорится в сообщении.

В театре выразили соболезнования родным и близким Лучихина. При этом не уточняется, когда и где пройдут церемония прощания и похороны. Также не называются причины смерти.

Игорь Викторович Лучихин родился 6 февраля 1962 года в Ульяновске. С 1978 года он служил в Ульяновском театре кукол, затем стал работать в таком же театре в Туле. С 2008-го Лучихин трудился в Тульском театре драмы. После этого стал служить в Драматическом театре имени Бориса Лавренева Черноморского флота.

Среди его театральных работ — «Эзоп», «Обыкновенная история», «Одноклассники, «Аленький цветочек». Телезрителю Лучихин запомнился по ролям в фильмах «Солнцепек» (2021) и «Дорога к дому» (2022).

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