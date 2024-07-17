Кто погасит? У покойного Майкла Джексона нашли долги на полмиллиарда долларов

Фото, видео: ABACA / ТАСС; 5-tv.ru

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Даже спустя 15 лет после смерти артиста наследники и кредиторы продолжают судебные разбирательства.

Имя Майкла Джексона снова на страницах газет. У артиста нашли долг в полмиллиарда долларов. Согласно новым судебным документам, такая сумма накопилась к концу жизни певца в 2009 году.

Его наиболее значительные активы оказались объектом претензий кредиторов, при этом на часть долга начислялись проценты по чрезвычайно высоким ставкам.

Корреспондент «Известий» Илья Аникеев рассказал о немузыкальном наследии короля поп-музыки.

Даже спустя 15 лет после смерти долги Майкла Джексона не дают покоя его наследникам и кредиторам. Верховный суд Лос-Анджелеса рассматривает новые документы, которые не оставляют сомнений — к 2009 году король поп-музыки вместе с богатым творческим наследием накопил еще и фантастический по своему размеру долг в полмиллиарда долларов.

«Он тратил неприлично много денег, и никто не мог его остановить. Знаете, почему? Потому что это — Майкл Джексон! Он делает все, что хочет!» — говорит рэпер Джейсон Васкес.

В 1980-х и 1990-х Джексон зарабатывал баснословные гонорары. Его песни становились суперхитами, а альбомы — бестселлерами. Мировые гастрольные туры приносили миллионы долларов. Свое состояние поп-идол приумножал, скупая песенные каталоги других музыкантов. Даже права на композиции The Beatles пополняли копилку Джексона.

«Майкл Джексон на пике своей карьеры был выдающимся бизнесменом, но со временем он стал затворником, а не артистом. Его менеджеры заправляли всем, в том числе и финансами», — говорит журналист Forbes Мэттью Миллер.

За свою роскошную жизнь Майклу Джексону приходилось дорого платить. В том числе и по кредитам. Каждый год процентов набегало почти на 30 миллионов долларов.

«На нервной почве у него произошел рак кожи, но не исключено, что на рак кожи могло повлиять и множество пластических операций, которые он, в принципе, пережил», — считает музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Много денег ушло на адвокатов, когда певца обвинили в педофилии. Суды Джексон выиграл. Но малолетние гости поместья Неверленд до сих пор называют себя жертвами насилия.

«Никто не боролся за меня в детстве, но теперь я достаточно взрослый, чтобы бороться за себя. Победа или поражение — не имеет значения. Борьба — это часть процесса моего исцеления», — заявляет Джеймс Сейфчак.

Джексон все реже выходил в свет и редко гастролировал. Из-за долгов ему пришлось продать долю любимого поместья. Финансовое состояние должны были поправить концерты, которые так ждали фанаты. Но сердце поп-короля остановила смертельная доза мощного анестетика, которую дал ему личный врач Конрад Мюррей.

«Майкл Джексон сломался, потому что перестал работать. Он все еще жил роскошно и поэтому в итоге обанкротился», — считает актер, продюсер Т. К. Керклэнд.

Из-за сорванных концертов наследники Джексона стали финансово ответственными перед промоутером тура почти на 40 миллионов долларов. Сюда же добавились 65 исков от кредиторов со всего света. Требовали возместить убытки своим адвокатам и душеприказчики.

Фанаты Джексона свято верят, что на самом деле смерть звезды — это невиданная инсценировка. Тому есть подтверждения. К примеру, в женщине на фото кто-то разглядел самого Джексона, который наблюдает за своими похоронами. Некоторые уверены, что музыканта выдала дочь Пэрис, когда сделала селфи.

Но главное: всего за год после смерти певца его семья заработала больше несколько миллиардов долларов от продажи его песен. И такой финансовый аккорд вряд ли кому-то удастся повторить.