До 150 космических тел в час: когда россияне смогут наблюдать звездопад Персеиды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marios Lolos; 5-tv.ru

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Когда жители страны получат возможность наслаждаться видом мерцающего неба?

Россияне смогут понаблюдать за самым настоящим звездопадом: метеоры Персеид будут освещать небо в ближайшие полтора месяца. По прогнозам, наиболее мощный поток пройдет в ночь с 12 на 13 августа. Ожидается до 150 светящихся космических тел за час.

Специалисты дают несколько советов тем, кто хочет насладиться видом мерцающего неба. Во-первых, метеоры следует искать после захода Луны. Во-вторых, звезды лучше видны на черном небе, так что лучше отправиться за город, чтобы лишние огни не помешали. И, в-третьих, ввысь следует смотреть с перерывами. Это поможет не потерять концентрацию и ничего не пропустить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что до конца июля Землю накроет сразу несколько магнитных бурь, некоторые из них — довольно мощные. В эти дни метеозависимые люди могут испытывать упадок сил, перемены в настроении, головные боли, депрессию и проблемы с давлением.