От ядерной войны до запрета на курение: чего больше всего боятся россияне

Больше всего россияне боятся природных катаклизмов, роста цен и ядерной войны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Samot; 5-tv.ru

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Обнародованы результаты исследования «Национальный индекс тревожностей».

Больше всего россияне боятся природных катаклизмов, а именно паводков, пожаров, ураганов и залповых ливней. Если верить исследованию «Национальный индекс тревожностей», именно такие страхи преобладали у наших соотечественников во втором квартале этого года.

Следом за разгулом стихии идет боязнь роста цен. А на третьем месте — опасения по поводу ядерной эскалации на фоне украинского конфликта. Далее по убыванию расположились страхи перед атаками беспилотников, телефонное мошенничество и ботулизм. Ну и в конце списка тревожностей — запрет электронных сигарет.

Исследователи регулярно анализируют страхи россиян на основе публикаций в СМИ, а также постов и комментариев в социальных сетях.

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