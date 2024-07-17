Штрафы за обман: в РФ банки будут привлекать к ответственности за утаивание информации

В РФ банки будут привлекать к ответственности за утаивание информации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Для некоторых финансовых организаций речь может идти о миллиардных выплатах.

Банки будут наказывать за обман клиентов. Как выяснили «Известия», соответствующую норму сейчас готовятся внести на рассмотрение Госдумы.

Если финансовая организация допустит так называемый мисселинг — это ситуация, когда информация об услуге намеренно утаивается или искажается, — то придется заплатить штраф. Причем, довольно внушительный — до 0,1% от общего размера капитала. Для одних банков это сотни миллионов рублей, для других — миллиарды.

Сейчас кредитные организации за умалчивание информации платят максимум 40 тысяч рублей. Эксперты уверены, что увеличение размера штрафов существенно сократит число массовых нарушений.

Ранее рассказывал о том, что в России банки будут блокировать переводы при долгих звонках. При каких еще условиях финансовые организации смогут прибегать к такой радикальной мере?