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И какие государства пытаются давить на Россию, а кто стремится к укреплению взаимоотношений с Москвой?

Пока Токио продолжает закапывать отношения с Россией, страны Глобального Юга стремятся к укреплению взаимоотношений с нашей страной. Так, Сергей Лавров провел переговоры с главами МИД Кувейта и Бахрейна, а также с исполняющими обязанности министров иностранных дел Ливии и Ирана.

Встречи прошли на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Не обошлось и без контактов с некогда партнерами Москвы. О чем шла речь, выяснил обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Сейчас в Штатах самая обсуждаемая тема — где пределы демократии? Покушение на Трампа шокировало всех без исключения. В сувенирном магазине в небоскребе Trump Tower на Пятой авеню самый ходовой товар нынче — футболки со знаменитыми кадрами из Пенсильвании.

Хаос, в который погружается Запад, обсуждают и в штаб-квартире ООН. Сергей Лавров проводит двусторонние переговоры. С министром иностранных дел Венгрии — разговор по-русски.

Венгрия сегодня — как островок европейского здравомыслия. Будапешт председательствует в Евросоюзе, и премьер Орбан начал челночную дипломатию: слетал в Москву, Киев, Пекин, Вашингтон. Но такая позиция не находит понимание в Европе и за океаном.

«То, что мы сейчас в меньшинстве, не означает, что мы должны сдаться. Мы должны продолжать эту нашу мирную миссию, особенно если учесть, что, по моему мнению, глобальное большинство на нашей стороне, и глобальное большинство хочет мира», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Швейцария вот даже «мирную конференцию» провела. Правда, в формате «западноцентричного междусобойчика» с солирующим Зеленским. Иньяцио Кассис целый час провел в переговорке с Лавровым.

А вот с дружественными странами все совсем иначе. Например, с Кувейтом можно поделиться впечатлениями от диалога с западными коллегами.

«Это была интересная встреча. Я думаю, что лучше дать людям возможность высказаться, чем заставлять их объясняться. Потому что-то, что мы услышали от наших западных друзей, говорило о многом», — отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

Ключевое событие, разумеется — Совбез. У легендарного зала Совета безопасности ООН есть своя тайна. Окна всегда зашторены. За ними — Ист Ривер. Зашторены они после того, как в 1964 году было совершено покушение на Че Гевару, который выступал в здании Генассамблеи.

Россия в июле председательствует в Совбезе. Сергей Лавров выступил от лица «незолотого миллиарда» — тех, кто устал от лицемерия Запада.

«Гегемонистская политика Вашингтона не меняется десятилетиями. Все схемы, все без исключения евроатлантической безопасности были основаны на обеспечении доминирования Соединенных Штатов, включая подчинение им Европы и „сдерживание“ России. Главная роль отводилась НАТО, которая в итоге подмяла под себя создававшийся вроде бы для европейцев Евросоюз», — подчеркнул Лавров.

На Западе усиленно стараются замылить первопричины украинского конфликта, лишь бы не признавать очевидное.

«Призываем всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, учитывать в любых своих предложениях ключевую проблему прав национальных меньшинств, всех без исключения. Ее замалчивание обесценивает мирные инициативы, а расистская политика Зеленского по факту получает одобрение», — призвал глава российского МИД.

Сегодня Россия на Совбезе поднимет тему Ближнего Востока, где Запад тоже играет главную роль уже много лет в поджигании конфликтов.