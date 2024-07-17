Япония хочет передать Украине часть прибыли от замороженных российских активов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE; 5-tv.ru

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О какой сумме идет речь?

Япония собирается выделить Украине более трех миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники, в механизм реализации транша сейчас вносят последние коррективы.

Это — часть плана стран «Большой семерки» по предоставлению Киеву 50-миллиардного кредита. Он будет погашаться за счет изъятия доходов от заблокированных активов России. Как ожидается, финальные договоренности обсудят уже осенью на заседании министров финансов G7 в Рио-де-Жанейро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Саудовская Аравия решила ответить Западу на кражу активов России. Страна подала странам G7 четкий сигнал о необходимости соблюдать международные права.