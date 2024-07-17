«Надежда на мир»: Венгрия призвала Евросоюз вести диалог с Москвой и Киевом одновременно

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Будапешт выступает за урегулирование украинского кризиса, но из-за своей позиции находится в опале на Западе.

Венгрия призвала Европейский союз открыть каналы связи с Россией, сохраняя в то же время контакт с Украиной. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на полях ООН.

«Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Таким образом Сийярто прокомментировал необходимый подход к взаимодействию Брюсселя и Москвы. Венгрия выступает за нормальный диалог по конфликту на Украине, и из-за своей миролюбивой позиции находится в опале на Западе, особенно после визитов венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин.

«Все провластные политики Европейского союза выскочили и начали нападать на нас из-за нашей миротворческой миссии. Мы должны понимать, что сторонники мира в Европейском союзе, в Североатлантическом регионе, находятся в меньшинстве. Стратегия Европы, которая в основном копировала американскую в последние два с половиной года, была провальной. Санкции ударили по европейской экономике больше, чем по российской. Поставки оружия не изменили ситуацию на поле боя», — сказал прежде Сиярто на полях ООН в беседе с корреспондентом «Известий» Николаем Ивановым.

Венгрия — председатель Совета Евросоюза

Венгрия 1 июля стала председателем Совета Евросоюза на полгода — до конца 2024 года. Своим девизом в рамках этой должности Будапешт избрал — «Сделаем Европу вновь великой». При этом важным пунктом программы председательства Венгрии стало скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

Стоит отметить, что Венгрия неоднократно выступала за завершение украинского конфликта. Так, недавно премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что Североатлантический альянс собирается координировать свои поставки оружия Украине через военные базы в Польше, Румынии и Словакии.

Он напомнил: поставляющее оружие государство становится законной целью для противника, что несет риски для собственного населения. Поэтому, по словам Орбана, Венгрия принимать участие в этом не намерена.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров в ООН призвал восстановить профессиональную дипломатию. Министр уверен, что в мире назрела необходимость перемен в работе структур глобального управления.