«Это проблема»: Сергей Безруков высказался об отсутствии образования у актеров
Безруков: отсутствие высшего образования у актеров является проблемой
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ; 5-tv.ru
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Приходилось ли артисту работать на съемочной площадке с такими коллегами?
Народный артист России Сергей Безруков заявил, что отсутствие высшего образования у актеров является большой проблемой. Об этом артист сообщил в беседе с 5-tv.ru в рамках VK Fest 2024.
Актер признается, что ему приходилось работать на площадке с коллегами, у которых нет соответствующего образования, и это вызывает определенные трудности.
Чтобы освоить данный вид деятельности в полной мере, необходимо поступить в высшее учебное заведение, считает он.
«Поступайте в вуз и поймете, чем отличается профессиональный актер от непрофессионального», — резюмировал Безруков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для Сергея Безрукова саморазвитие, в том числе и спорт — это важные составляющие жизни. По словам артиста, сам он практически не отдыхает. Все его время сейчас занято работой. Даже сейчас он участвует в двух проектах.