«Это проблема»: Сергей Безруков высказался об отсутствии образования у актеров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ; 5-tv.ru

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Приходилось ли артисту работать на съемочной площадке с такими коллегами?

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что отсутствие высшего образования у актеров является большой проблемой. Об этом артист сообщил в беседе с 5-tv.ru в рамках VK Fest 2024.

Актер признается, что ему приходилось работать на площадке с коллегами, у которых нет соответствующего образования, и это вызывает определенные трудности.

Чтобы освоить данный вид деятельности в полной мере, необходимо поступить в высшее учебное заведение, считает он.

«Поступайте в вуз и поймете, чем отличается профессиональный актер от непрофессионального», — резюмировал Безруков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для Сергея Безрукова саморазвитие, в том числе и спорт — это важные составляющие жизни. По словам артиста, сам он практически не отдыхает. Все его время сейчас занято работой. Даже сейчас он участвует в двух проектах.