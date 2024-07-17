«Тяжелый продукт»: кому нельзя есть дыню

Нутрициолог Тиханычева: дыню не стоит есть людям с диабетом и проблемами с ЖКТ

Фото: www.globallookpress.com / André Skonieczny

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Несмотря на обилие витаминов, в некоторых ситуациях от ее употребления лучше воздержаться.

Дыню не стоит есть людям с диабетом, все дело в повышенном содержании сахара. Об этом в беседе с изданием «Страсти» рассказала врач-нутрициолог Жанна Тиханычева.

Людям с таким диагнозом специалист советует употреблять не больше одной чашки нарезанной дыни в день. Воздержаться стоит и тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, так как в дыне много клетчатки.

«Дыня считается тяжелым для переваривания продуктом, ее употребление не рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ», — пояснила Тиханычева.

Кроме того, этот низкокалорийный продукт способен вызвать аллергическую реакцию — вплоть до анафилактического шока.

Врач подчеркивает, что, несмотря на богатое содержание витаминами C, A, K, E, B, стоит есть не более 300 граммов дыни в сутки.

Ранее 5-tv.ru писал, почему человеку нельзя есть одновременно арбуз и дыню — дело в жидкости, но не только.