«Народная тропа»: как легализовать протоптанную дорожку

Фото: www.globallookpress.com / Peter Endig

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Госдуме рассказали, какие шаги необходимо для этого предпринять.

Россияне могут легализовать так называемую народную тропу. Как это сделать, рассказал председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с «Известиями».

Гаврилов отметил, что в разных городах есть множество тропинок, которые вытоптали люди, чтобы срезать путь в местах, где приходится долго обходить. Связано это с тем, что благоустройство не всегда учитывает потребности и привычки горожан. Причем эти «народные тропы» можно легализовать и сделать из узких полосок земли нормальные пешеходные зоны.

Для превращения их в полноценные части городской инфраструктуры необходимо активное участие горожан и взаимодействие с властями.

Что нужно делать:

Шаг первый: тщательная проработка вопроса. Так, горожанин должен изучить, насколько этот маршрут востребован, как часто им пользуются и есть ли альтернативные пути. Стоит сделать фотографии этой тропы в разное время года.

тщательная проработка вопроса. Так, горожанин должен изучить, насколько этот маршрут востребован, как часто им пользуются и есть ли альтернативные пути. Стоит сделать фотографии этой тропы в разное время года. Шаг второй: сбор информации и подготовка обращения. В нем следует четко изложить проблему, обосновать необходимость легализации тропы и предложить возможные варианты решения. Усилит позицию сбор подписей других горожан, поддерживающих данную инициативу.

сбор информации и подготовка обращения. В нем следует четко изложить проблему, обосновать необходимость легализации тропы и предложить возможные варианты решения. Усилит позицию сбор подписей других горожан, поддерживающих данную инициативу. Шаг третий: обращение нужно направить в соответствующие инстанции.

«В зависимости от того, кому принадлежит земля, это может быть муниципальное образование, комитет по благоустройству или управляющая компания», — отметил Гаврилов.

Шаг четвертый: реализация проекта. Если же инстанция дала положительный ответ на обращение по легализации «народной тропы», то в дальнейшем нужно проследить за тем, что работы выполняются качественно и в срок.

При этом, подчеркнул депутат, что не всегда возможна легализация «народной тропы». Есть множество препятствий, которые могут этому процессу помешать. К ним также относятся случаи, когда «народная тропа» проходит над коммуникациями, нарушает нормы безопасности или противоречит градостроительным планам.

Так, если в реализации инициативы было отказано, то стоит рассмотреть альтернативные варианты улучшения пешеходной инфраструктуры. Гаврилов советует проанализировать причины и рассмотреть возможность повторного обращения с учетом полученных замечаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве у транспортных объектов. По его словам, уже выполнено около 50% запланированных работ. В текущем году в столице будут благоустроены территории, соседствующие с 41 объектом транспортной инфраструктуры.