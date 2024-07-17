Погасшая звездочка: популярная девочка-блогер умерла в возрасте 10 лет

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Белла Томпсон серьезно болела, но продолжала радоваться каждым мгновением жизни, чем вдохновляла миллионы людей по всему миру.

Популярная девочка-блогер Белла Томпсон скончалась в возрасте десяти лет из-за вирусной инфекции в Торонто. О смерти своей ребенка сообщила в соцсети ее мама — Кайла.

«Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота», — сказала мать погасшей звезды.

Девочка прославилась своими роликами в TikTok, которые вдохновляли многих людей — в соцсети у нее более семи миллионов подписчиков. При этом сама блогер страдала от множества генетических заболеваний и карликовости.

Сообщается, что Томпсон ввели в медикаментозную кому после заражения вирусной инфекцией. Девочка ушла из жизни в окружении родных. При этом еще летом прошлого года Томпсон успешно провели операцию по пересадке кишечника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как актриса Анастасия Заворотнюк страдала в последние годы своей жизни. Дочь погасшей звезды поделилась с поклонниками своей историей.