«Может быть не за горами»: глава ВОЗ предупредил о новой пандемии

Глава ВОЗ Гебрейесус: новая пандемия может разразиться в мире в любой момент

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Зараза может нагрянуть в «любой момент». О чем именно идет речь?

Новая пандемия может захлестнуть мир в любой момент. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус во время заседания в Женеве.

«Она может прийти в любой момент. Она не будет нас ждать», — приводит слова гендиректора ВОЗ агентство ТАСС.

Отмечается, что во время заседания Межправительственного переговорного органа (МППО) Гебрейесус напомнил о недавней вспышке птичьего гриппа H5N1. Глава ВОЗ дополнил, что следующая пандемия может быть уже не за горами.

Стоит упомянуть, что МППО работает над предотвращением пандемий в мире. Сейчас они разрабатывают крайне важный документ — Гебрейесус назвал его «соглашением поколений». Само же заседание МППО стартовало 16–17 июля в Женеве.

В начале июня этого года сообщалось, что в Мексике зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом. При этом ученые отметили, что болезнь все же не несет большой угрозы жизни человека.

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