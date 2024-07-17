Самолет британских ВВС заметили в небе над Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Воздушное судно пролетело сразу над несколькими областями страны. Но зачем?

Учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 британских ВВС был замечен в небе над Украиной. Об этом стало известно благодаря сервису Flightradar24.

Воздушное судно Великобритании заметили в ночь с 16 по 17 июля, самолет пролетел сразу над несколькими украинскими областями — в их числе Харьковская, Сумская и Черниговская области. Также лайнер был замечен над территорией Запорожской области и ДНР. После этого самолет британских ВВС свернул в сторону Одессы.

Отмечается, что учебно-пилотажное судно находилось на высоте порядка шести тысяч метров над землей, а двигалось со скоростью около 798 километров в час.

Несколько дней над акваторией Баренцева моря российский самолет МиГ-31 отогнал норвежский самолет Р-8А «Посейдон» — не позволив ему пересечь государственную границу.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о поставке Украине ракет Brimstone.