Стала известна предварительная версия крушения Superjet-100 в Подмосковье

Разбившийся в Подмосковье Superjet-100 не совершил нужный облет после ремонта

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Прежде причиной оказалась ошибка установки датчиков.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 «Газпром Авиа», потерпевший крушение под Коломной Московской области, по предварительной информации, не совершал обязательный облет после обслуживания на предприятии. Об этом сообщает издание ТАСС.

«Самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе», — говорится в сообщении.

Эту информацию подтверждают данные реестра воздушных судов. Если исходить из предоставленных данных, то последний полет Superjet-100 был совершен 3 мая 2024 года.

Контрольный облет выполняет экипаж летчиков-испытателей. Если бы технические неисправности обнаружили, то специалисты бы внесли свои замечания для устранения неполадок.

«Линейный экипаж в таком случае может вовремя не распознать проблему, в отличие от экипажа облета. Вторые готовы к различному спектру ситуаций, первых просто не готовят к такому», — отметил собеседник агентства.

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Крушение Sukhoi Superjet-100 под Коломной Московской области

О падении Sukhoi Superjet-100 в Коломенском районе Подмосковья стало известно 12 июля около 15:00 по московскому времени. Пассажиров на борту лайнера, принадлежащего компании «Газпром Авиа», не было, в кабине находились три члена экипажа — два пилота и штурман. Все они погибли. Жертв среди людей на земле нет.

Известно, что самолет взлетел с территории завода в Луховицах, где проходил ремонт, и направлялся в аэропорт Внуково. Лайнер упал в районе деревни Апраксино городского округа Коломна.

По факту падения Sukhoi Superjet-100 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием катастрофы займется МАК с привлечением специалистов Росавиации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что появилась расшифровка переговоров экипажа рухнувшего под Коломной самолета Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами.