Россия не получала от Швейцарии обращения по второму «саммиту мира»
Фото: Maksim Konstantinov
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Проводить разговоры на тему урегулирования конфликта на Украине без участия РФ — бессмысленно, уверены многие политики.
Правительство Швейцарии не направило России обращения по поводу возможной мирной конференции по конфликту на Украине. Об этом сообщило «Известиям» посольство РФ в стране.
«Швейцарские власти не направляли российской стороне никаких обращений. Позиция России между тем хорошо известна: мы не станем участвовать в мероприятиях, где продвигается «формула мира» Зеленского или иные схожие «планы», представляющие собой ультиматум в адрес России», — говорится в сообщении.
Дипломаты подчеркнули, что без участия России проводить разговоры на данную тему бессмысленно, а всякие «документы» будут «рассматривать как ничтожные».
Прежде президент* Украины Владимир Зеленский высказался, что представители России должны присутствовать во втором мирном саммите по украинскому конфликту, который планируется осенью.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия готова к поиску баланса интересов для мирного урегулирования украинского кризиса.
* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.