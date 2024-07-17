Андрей Губин рассказал о своем возвращении на сцену

Фото: Самолыго Юрий / ТАСС

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В сети появлялись слухи, что певец выступит на конкурсе «Новая волна» в Сочи.

Эстрадный певец Андрей Губин раскрыл правду о своем возращении на сцену. В беседе с изданием Woman.ru он рассказал, что будет присутствовать на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи.

«Очень много информации по поводу концерта. Значит сразу говорю — я там выступать не буду, песни петь не буду! Я буду обязательно присутствовать», — отметил Губин.

Принять участие ему предложил композитор Игорь Крутой и он не смог ему отказать. Но намерен приехать в Сочи на один день, а после сразу уехать в Москву.

Также на мероприятии не будут исполнять его песни, которые он недавно написал.

«Старые ремиксы я могу позволить записать как бог на душу положит, а новые предпочитаю продюсировать до финала. Это отдельная работа, а я, к сожалению, ей не могу сейчас заниматься», — подчеркнул артист.

Андрей Губин — исполнитель хитов «Такие девушки как звезды», «Облака» и «Лиза». В начале 2000-х ему поставили диагноз прозопалгия. Болезнь вызывает боли в лице и проблемы с дикцией и мимикой. Артисту пришлось покинуть сцену.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что музыкальный критик Сергей Соседов о возвращении певца Андрея Губина на сцену.