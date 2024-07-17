От рядовых до генералов: ровно 80 лет назад в Москве прошел «Марш побежденных»

Фото, видео: Александр Лесс / ТАСС; 5-tv.ru

Колонны пленных немецких фашистов провели в 1944 году по улицам столицы.

Ровно 80 лет назад в Москве состоялся так называемый «Большой вальс» — парад пленных немцев. 17 июля 1944 года по улицам столицы провели почти 60 тысяч фашистских захватчиков во главе с группой генералов Вермахта.

«Марш побежденных» провели почти за год до Парада Победы 1945-го, но уже тогда он символизировал неизбежность поражения Гитлера. С очевидцами того дня встретился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Рассекреченное дело номер 1946: более 300 страниц показаний немецкого генерал-майора Готфрида фон Эрдмансдорфа. Комендант Могилева был взят в плен в первые дни операции по освобождению Белоруссии.

«Он как комендант подписывал все приказы, связанные с казнями наших патриотов, партизан. На его совести реальная кровь», — рассказывает историк спецслужб Олег Матвеев.

Жителей Могилева казнили без суда. Тех, кто мог работать, заставляли строить защитные укрепления. Эрмансдорф по приказу Гитлера должен был превратить город в неприступную крепость.

В протоколах допроса фон Эрдмансдорфа сразу две фотографии: первая в форме и орденах, когда он еще занимал должность коменданта Могилева и могилевского укрепрайона, вторая уже после возбуждения уголовного дела. Две фотографии — это большая редкость для протоколов того времени.

На документальных кадрах — уже пленный Эрдмансдорф, последний раз в военной форме с наградами и орденами. «Большой Вальс» или «Парад побежденных» — первый и последний марш фашистов в столице. 17 июля 1944-го по улицам Москвы прошли десятки тысяч плененных немцев. Колонну возглавляли командиры армейских корпусов. Всего 19 высокопоставленных генералов Вермахта.

Военные самой мощной группы немецких армий «Центр», которая считалась непобедимой и в 1941 году чуть не взяла Москву. Плененных немцев свозили в столицу эшелонами, размещали на ипподроме и стадионе «Динамо».

«Слухи пошли еще более страшные: что будут массовые казни, офицеров в звании от генералов до полковников будут просто банально вешать. А они будут смотреть», — рассказывает военный историк Николай Аничкин.

Единственная заметка о грядущем марше появилась на четвертой странице «Правды» уже день в день. Так же об этом утром объявили по радио. Секретность нужна была в целях безопасности. НКВД разработало два маршрута следования колонн.

Первая группа немцев шла с ипподрома по Ленинградскому шоссе, Тверской до площади Маяковского и далее по часовой стрелке Садового кольца, до площади Курского вокзала. Вторая часть колонны — от площади Маяковского вышла на Большую Садовую, дальше по кольцу против часовой стрелки до станции Канатчиково.

Уже через час после начала зрители были везде — на тротуарах, на балконах, в окнах, на крышах. Сработало сарафанное радио.

«Меня сестра старшая позвала: „Пойдем-пойдем скорее, там ведут немцев“. Это от Серпуховки к Крымскому мосту. Шли они, конечно, в своей одежде, ссутулившись», — вспоминает труженица тыла Валентина Дроздова.

Такое пропустить было нельзя. На Крымском мосту собрались тысячи москвичей. Стояли чуть ли не друг на друге.

Дальнейшая судьба пленных генералов сложилась по-разному. Были и те, кто не только выжил, но и сделал себе карьеру. Среди них командующий четвертой армией Винценц Мюллер. Он присоединился к антифашистскому движению и регулярно обращался к немецким солдатам с призывами прекратить сражаться за Гитлера.

«Когда создали Германскую Демократическую республику, он стал одним из создателей народной армии ГДР. И, будучи бывшим генерал-лейтенантом Вермахта, он дослужился до генерал-лейтенанта армии ГДР, став начальником Генерального штаба и замминистра обороны», — отмечает историк спецслужб Олег Матвеев.

Это, по мнению немецкого историка Франка Шумана, и было главной задумкой Сталина. Союзникам — показать мощь Красной Армии, а врагам — внушить, что их капитуляция — это не обязательно смерть.

«Немецким солдатам тогда внушали, что, если они капитулируют и перейдут на сторону Красной армии, то их расстреляют. Этот марш как бы сказал всему миру: мы никого не расстреляем у военнопленных есть шанс выжить», — считает немецкий историк Франк Шуман.

После марша улицы Москвы показательно отмыли. Цензура тщательно «вычищала» и все статьи. Первая заметка о «Большом вальсе» появилась в газете «Правда» только через два дня. А вот материал «Известий» сняли с печати. Впервые опубликовав только в 2019 году.

По свидетельствам очевидцев, вечером, уже после «Марша побежденных» в Москве были танцы. До победы оставались долгие 11 месяцев. Но в ней после увиденного уже тогда никто не сомневался.