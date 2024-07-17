Трамп заявил о нелюбви к санкциям

Фото, видео: www.globallookpress.com / White House; 5-tv.ru

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Как поменяются отношения РФ и США, если политик вновь станет президентом страны?

Дональд Трамп может ослабить санкции против России, если его изберут. Своими мыслями кандидат в президенты США поделился в интервью Bloomberg.

«Санкциями мы только отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции», — сказал политик.

По словам Трампа, он «не любит санкции», так как считает, что они постепенно заставляют отворачиваться от Штатов весь мир. Еще одним итогом возможной победы республиканца может быть начало немедленных переговоров по Украине. В этом уверен венгерский премьер Виктор Орбан. Его слова из письма главе Евросовета Шарлю Мишелю приводит издание Financial Times.

«Мы не можем ожидать никакой мирной инициативы со стороны Трампа до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы, не дожидаясь инаугурации, он будет готов немедленно выступить в качестве посредника в мирном урегулировании. У него на этот счет есть подробные и хорошо обоснованные планы», — пишет Орбан.

На прошлой неделе Орбан посетил поместье Трампа во Флориде. В Мар-а-Лаго они обсудили урегулирование украинского кризиса. Ранее в рамках своей мирной инициативы премьер-министр Венгрии посетил Киев, Москву и Пекин. Однако предложения Орбана в Брюсселе восприняли в штыки, заявив, что Будапешт не может представлять Евросоюз на международной арене, несмотря на свое председательство в Совете ЕС.