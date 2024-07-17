О нем ходят легенды: чем прославился командир отряда штурмовиков с позывным «Джимми»

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На счету его бойцов — десятки успешных операций на самых горячих участках зона СВО.

В Харьковской области, в районе села Липцы, продвигаются вперед штурмовики одного из самых эффективных подразделений на фронте. О его командире с позывным «Джимми» ходят легенды — три ранения, спасенные жизни товарищей и боевые награды. Только за последние дни его отряду удалось взять в плен несколько украинских боевиков. С подробностями корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Испуганные украинские боевики по очереди забегают в блиндаж на окраине Липцов. Всего несколько дней назад он находился под контролем ВСУ. Однако стремительный штурм бойцов группировки «Север» застал боевиков врасплох. Несколько десятков из них были ликвидированы, столько же — взяты в плен.

О «Джимми» на линии боевого соприкосновения знают не понаслышке — это опытный боевой командир, который всегда руководит штурмом. Он пошел на фронт добровольцем в первые месяцы СВО в память о товарище, который погиб в бою с националистами. У «Джимми» несколько тяжелых ранений, он участвовал в тяжелейших боевых действиях на трех направлениях — весной 2024 года во главе группы отбивал атаку киевских карателей на Козинку и Сподарюшино, за что получил свой Орден Мужества.

«Мы не гонимся как бы за наградами, мы гонимся — за целью выполнить задачи СВО. Наше подразделение, они уже ничего не боятся. Все уже более опытные считаются, новобранцев нет, так сказать, работаем опытными бойцами. Они как такового противника вообще не боятся, они готовы с ним рубиться днем и ночью», — говорит командир штурмового отряда группировки «Север» с позывным «Джимми».

Во время последнего выхода «Джимми» спас жизнь своему санинструктору — два километра под непрекращающимися атаками с воздуха нес его на себе.

«До того, как мы туда зашли, там была примерно такая лесополоса, как у меня за спиной. Когда мы там побыли уже неделю, ни одного листочка там уже не было — там просто выжженная земля. Я эвакуировал раненого и сам получил ранение. Ну и „Джимми“ сам оперативно помог, короче, вытащил меня», — рассказывает штурмовик и санинструктор группировки «Север» с позывным «Балаган».

Благодаря слаженной работе и грамотной корректировке с воздуха были уничтожены сразу несколько крупных опорных пунктов ВСУ.

«Тремя штурмовыми группами выдвинулись на три разных опорника, наткнулись на два пулемета. Соответственно, два пулемета погасили артиллерией. За счет этого штурмовики по двум разным флангам смогли взять „опорник“ и выбить оттуда противника. Дождались группу закрепа, соответственно, закреп сел, позиции наши», — рассказал штурмовик группировки «Север» с позывным Мирон.

В редкие минуты затишья бойцы занимаются на полигоне. Из обязательного — огневая и тактическая подготовка. Прямо сейчас идет отработка. Группа передвигается по открытой местности, делает это быстро, четко и слаженно — под четким наблюдением командира. Но на линии боевого соприкосновения проводится все это гораздо быстрее, так как вражеская беспилотная авиация не дремлет.

«Победа будет за нами», — в один голос произносят штурмовики.