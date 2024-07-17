Якутия в огне: 50 населенных пунктов республики заволокло дымом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Известия; 5-tv.ru

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Концентрация вредных веществ в воздухе превышает нормы.

В Якутии более полусотни населенных пунктов окутаны смогом от лесных пожаров. Ветер подхватывает едкий дым из горящих очагов и уносит за сотни километров.

По последним данным, в двух городах и двух селах превышена допустимая концентрация опасных веществ в воздухе. Пока жалоб на отравление не поступало, впрочем, специалисты все равно ведут усиленный мониторинг важнейших показателей.

По прогнозам метеорологов, ситуация может улучшиться к выходным, потому что пятницу ожидается смена направления ветра.

А пока, в регионе продолжают бороться с лесными пожарами. Привлечено почти две тысячи человек, работает спецборты авиации МЧС. За сутки удалось потушить десять и локализовать пять пожаров на общей площади 54 тысячи гектаров.

Ранее на неделе лесные пожары охватили несколько регионов России. Особенно сильно стихия бушевала в Краснодарском крае и в республике Крым.

Ранее 5-tv.ru писал, что на помощь в тушении лесного пожара под Новороссийском отправили Ил-76.