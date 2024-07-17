У Соколовского угнали электросамокат за 100 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Обычная прогулка звезды обернулась неприятной потерей.

У Влада Соколовского угнали дорогой электросамокат. Об этом пишет Telegram-канал «112». По их данным он стоил около 100 тысяч рублей.

Как пишут «112», приятель артиста должен был проследить за тем, чтобы после прогулки транспорт перекочевал с асфальта парковки в багажник машины Соколовского. Но он забыл о нем.

Когда они вспомнили о самокате и вернулись — было уже слишком поздно, электротранспорта на парковке не оказалось.

Ранее в Москве произошла еще одна резонансная история с самокатом, только в этот раз его не крали, а конфисковали. Владелец транспортного средства, который, к слову, был вдвое дороже, чем у Соколовского, разъезжал на нем в пьяном виде и совершил наезд на пешехода. Виновником происшествия стал студент, причем в отделение его пришлось вести насильно — по вызову он сам не явился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума решила обуздать лихачей на электросамокатах.