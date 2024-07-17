«Большой плюс»: Лядова раскрыла, почему советуется с Вдовиченковым по работе

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Ради мужа актриса стала все реже сниматься в кино.

Актриса Елена Лядова рассказала, что постоянно советуется со своим мужем заслуженным артистом РФ Владимиром Вдовиченковым на счет работы. Об этом она сообщила, став участницей одного из шоу на Rutube.

По словам Лядовой, советоваться с супругом для нее стало обычным делом, так как он более опытный и компетентный актер, чье мнение для нее очень важно. При этом Вдовиченков также полагается на мнение Лядовой во многих вопросах.

«Мы заходим на территорию друг друга, ведь у нас хорошее партнерство, есть о чем поговорить, посоветоваться. Полезно очень, когда перед съемками, кто-то может помочь, текст покидать, отрепетировать. Есть большой плюс, когда супруги актеры», — отметила актриса.

В последнее время Лядова приостановила свою карьеру, чтобы больше времени уделять продюсированию мужа, но из творческой сферы не ушла.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Владимир Вдовиченков стал дедушкой. Внука ему подарил старший сын Леонид, мальчика назвали Михаилом.