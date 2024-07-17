Зеленскому негласно разрешили новые удары по территории России

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Возмездие за любой подобный теракт будет неотвратимым.

США разрешили президенту* Украины Владимиру Зеленскому наносить новые удары по территории России. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с журналистами ТАСС.

«В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Мало кто в американской элите осознает риски подобного самообмана, замешанного на высокомерии и недооценке противника. Последствия могут быть непредсказуемыми и для США, и для всего мира», — заявил дипломат.

Полищук еще раз отметил, что ракетная атака на Севастополь, произошедшая 23 июня, безусловно была обеспечена Америкой — наведение на цель осуществлял дрон Пентагона.

«Американскому послу в Москве и властям США были сделаны жесткие представления с предельно четким сигналом, что возмездие за теракт будет неотвратимым», — предупредил Полищук.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные до конца изучили устройство ракеты ATACMS.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.