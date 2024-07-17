На Украине начнут лишать государственных наград

Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС

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Закон касается тех, кто выражает поддержку России.

В Верховную раду Украины внесен законопроект, подразумевающий лишение государственных наград за поддержку Российской Федерации. Сам документ был опубликован на официальном портале аппарата 16 июля.

По сути поддержка России теперь приравнивается к «совершению тяжкого или особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

«Мной инициирован законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно лишения государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора, или совершение других противоправных действий против Украины», — опубликовал в посте на своем Telegram-канале президент* Украины Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине депутаты Верховной рады повысили зарплаты своим помощникам.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.