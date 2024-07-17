В России отмечается высокий рост сбора овощей

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Л

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Минсельхоз прогнозирует снижение цен на огурцы, лук, свеклу и капусту.

На 12 июля в овощных хозяйствах страны собрано 255,7 тысячи тонн овощей открытого грунта. Это на 19% больше, чем было получено в прошлом году за тот же период. Новостью поделилась с «Известиями» пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

Такая же динамика и с тепличными.

«Собрано 908,9 тысяч тонн тепличных овощей (в сравнении с 2023 годом показатели увеличились на 3,6%. - Прим. ред.), из них огурца — 528,7 тыс. т (больше на 5,9%)», — доложили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, высокие урожаи позволяют регулировать и ценовую политику - что уже должны были заметить россияне.

«Томаты с конца прошлого года подешевели на 19,8%, в том числе на 11,5% только за последний месяц, стоимость огурцов упала на 34,1%. В то же время на ряд овощей открытого грунта отпускные цены сейчас даже ниже, чем были год назад: подешевели лук репчатый (–26,6%), капуста белокочанная (–14,3%), свекла столовая (–2,8%)», — пояснили в пресс-службе Минсельхозя.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянам рассказали, как будут меняться цены на куриные яйца до Нового года.