Российские вертолетчики ударили по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как российские вертолетчики ударили по опорному пункту ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Экипаж вертолета Ка-52М группировки войск «Восток» успешно атаковал опорный пункт ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился неуправляемыми авиаракетами С-8 и управляемыми «Вихрь».

«После сегодняшней неудачной попытки украинских националистов нанести удар по нашему военному аэродрому, на командном пункте сводной вертолетной эскадрилий была поставлена задача нанести ответный удар… После получения координат, экипажи в кратчайшие сроки заняли готовность номер один, выполнили полет по маршруту и применение неуправляемых авиационных ракет… Враг понес потери в живой силе убитыми и ранеными», — рассказал командир вертолета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.