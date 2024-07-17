«Град» громит технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как «Град» громит технику ВСУ.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.
Расчет реактивной системы «Град» под Авдеевкой поразил район базирования техники ВСУ, а также личного состава. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Данные местонахождения противника и подтверждение поражение цели было оперативно получено от расчета БПЛА. Артиллеристы произвели залп и поразили противника на дистанции более 15 км.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.