США отвергли предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Штаты намерены и дальше поддерживать Незалежную.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова устранить первопричины украинского кризиса. Об этом он сообщил на регулярном брифинге для журналистов.

По его словам, Лавров неправильно сформулировал проблему и «никто в Европе не угрожает России».

«Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли», — сказал он.

Миллер подчеркнул, что то, что российская сторона воспринимает в качестве угрозы, «является демократией, функционирующей на ее границах».

Таким образом, Миллер огласил позицию США, которые отвергают предложение России и собираются дальше вести сотрудничество с Украиной для достижения якобы «справедливого и прочного мира» путем дипломатии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию коллег на речь Сергея Лаврова. Дипломат отметила, что Западу не нравятся обличительные речи. Она уверена в их лицемерии.