Отравившимся шаурмой жителям Москвы поставили диагноз сальмонеллез

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

К врачам обратилось 17 пострадавших.

17 человек за последние сутки были доставлены в инфекционные стационары Москвы с признаками серьезного отравления. По одной из версий все они ели шаурму в ларьке около хостела, где жили. Следователи возбудили уголовное дело. Но надо признать, что порядок в сфере стритфуда не удается навести уже который год. Хотя предложений много, в том числе и от самих уличных торговцев шаурмой. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев выяснил, чем они нас кормят.

В хостеле на окраине Москвы столпотворение врачей. Десяток машин скорой помощи приехали сюда еще с ночи.

Каждое лето в России одно и то же бедствие. В стационары привозят тысячи любителей курятины под соусом. Доходит уже до того, что в Государственной думе звучат призывы разработать ГОСТ и запретить все отступления от него.

Бизнес-леди из Рязани, владелица сети уличного фастфуда, провела исследование и направила письмо в контролирующие органы с требованием не только ужесточить контроль за производством, но и запретить традиционный способ изготовления блюда на вертеле.

«Это не то, что мне одной в голову пришла такая сумасшедшая идея, все крупные сети, которые сегодня существуют в России, они уже все от вертелов отказались», — отмечает основательница сети фастфуда, автор инициативы Анастасия Филиппова.

Рязанскую предпринимательницу поддержали и в Роскачестве. Там припомнили причины массовых отравлений.

«Многочисленные отравления, связанные с бактерией сальмонеллой, как раз вызваны тем, что мясо не получает тепловой обработки. То есть мясо, грубо говоря, полусырое», — заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Мы прошлись по ларькам с шаурмой и узнали, что там думают о возможном нововведении.

«Это не будет ни шаурмой, ни шавермой, ничем не будет. Курица, жаренная на поверхности. В сковородке», — отметил предприниматель Вячеслав Устюжанин.

Это вот только за тем окошком кажется, что шаурму или шаверму, как ее называют в некоторых регионах, готовить легко и просто. На самом деле это сложный технологический процесс, в котором все должно быть буквально расписано по минутам и разложено по полочкам. Ну а главный предмет в этом помещении — бобина с мясом.

Закупки мяса для этого простого блюда прописываются в специальную электронную базу «Меркурий». На кухне должно быть несколько холодильников, один из которых специально для зелени и соусов. А медкнижки сотрудников — отдельная тема. Даже если она есть, но «шаурмист» чувствует себя неважно, его безжалостно отстраняют от работы.

При этом потребители говорят: можно не придумывать новый ГОСТ, а всего-навсего внедрить приложение для оценки ресторанов, которые популярны, например, в северной столице России. Есть программа, которая помогает найти в городе самую лучшую шаверму. Там миллионы отзывов и реальные оценки. В северной столице чувствуется, что кафе соревнуются друг с другом, придумывают свои рецепты, бьются за покупателей. Да и отравлений там практически нет.

Тем временем из хостела на Дмитровском шоссе даже вечером еще продолжали увозить любителей шаурмы.