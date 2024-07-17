Слово России: Лавров в ООН призвал восстановить профессиональную дипломатию

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Глава МИД РФ уверен, что в мире назрела необходимость перемен в работе структур глобального управления.

Украинский конфликт сегодня подробно обсуждали в совете безопасности ООН. Там выступал наш министр иностранных дел. И он очень дипломатично, но в то же время максимально доходчиво, как это умеет делать, пожалуй, только Сергей Лавров, попытался обрисовать реальное положение вещей. За этим наблюдал обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Россия в июле председательствует в Совбезе. Первое же заседание посвящено устойчивому мироустройству. В фокусе внимания — Украина и Ближний Восток.

Сергей Лавров уверен: нынешние мировые кризисы — последствие политики Запада. Вашингтону мало войны, которую он развязал руками киевского режима против России. Политика запугивания продолжается, сил, которые могут одернуть Вашингтон, практически нет.

«Правь, Америка! В этом суть пресловутого „порядка, основанного на правилах“, прямой угрозы многосторонности и международному праву», — заявил глава МИД РФ.

Яркий пример, напоминает Лавров, Германия.

«Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности. Олаф Шольц так и сказал простодушно: «США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это хорошее решение», — напомнил Лавров.

Инициативы по урегулированию конфликта в Газе — просто игнорируются. На Украине — с 2014-го года при полном попустительстве Штатов проводится политика дискриминации всего русского. По факту, Штаты приватизировали международные структуры. Ради доминирования. И сдерживания тех, кто сопротивляется: вроде России. Альянс НАТО уже давно вышел за границы Северной Атлантики. И сейчас проводит экспансию в Тихом океане, чтобы сдерживать Китай.

«Они обуреваемы своим величием, комплексом вседозволенности, непогрешимости. И когда вы слышите, что они говорят в защиту того, как они формулируют международное право, суверенитет и территориальная целостность, они забывают напрочь про другие важнейшие компоненты международного права, такие как право нации на самоопределение», — отметил Лавров.

Но от этих слов западных постпредов только коробит, одна мимика чего стоит.

Конечно есть исключение и на западе, например, Венгрия, Будапешт — за нормальный диалог. Министр иностранных дел Сиярто с Лавровым, вопреки протоколу, говорит по-русски.

Венгрия сейчас из-за миролюбивой позиции — в опале на Западе. Там настроены воинственно, а Будапешт с Россией ссориться не хочет.

— Вы чувствуете оппозицию в Евросоюзе из-за мирных предложений? — спрашивает корреспондент «Известий».

— Все провластные политики Европейского союза выскочили и начали нападать на нас из-за нашей миротворческой миссии. Мы должны понимать, что сторонники мира в Европейском союзе, в Североатлантическом регионе, находятся в меньшинстве. Стратегия Европы, которая в основном копировала американскую в последние два с половиной года, была провальной. Санкции ударили по европейской экономике больше, чем по российской. Поставки оружия не изменили ситуацию на поле боя, — сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

А вот что разумного предлагает Швейцария — до конца не понятно. Она провела так называемый «саммит мира» по Украине, прославившийся тем, что он провалился по всем статьям. Глава дипломатии Кассис сам запросил встречу с российской стороной.

В любом случае Запад перестает играть доминирующую роль. Движение к многополярности уже не остановить, именно поэтому БРИКС сегодня воспринимают как альтернативу — обновление ООН давно назрело. Голос не «золотого миллиарда» должен быть услышан.

Знаменитый стол в форме подковы — здесь заседает Совет Безопасности ООН. Пять членов на постоянной основе и еще десять регулярно меняются. Россия выступает за то, чтобы «глобальный ЮГ» как можно чаще участвовал в дискуссиях.