Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти развелась с мужем за день до смерти

People: Актриса Шеннен Доэрти завершила бракоразводный процесс за день до смерти

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Почему бракоразводный процесс удалось урегулировать так поздно?

Звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти смогла официально развестись с мужем, фотографом Куртом Исвариенко за день до своей смерти. Об этом сообщает издание People.

Согласно судебным документам, Доэрти 12 июля подписала заявление об отказе от супружеских алиментов, а также согласилась на «бесспорное расторжение» брака. Это значит, что супруги завершили свой бракоразводный процесс вне суда.

При этом Исвариенко отказывал Доэрти в разводе, чтобы не платить алименты на ее содержание. До своей смерти Шеннен говорила, что Курт «продолжает жить своей жизнью и уклоняется от обязанностей перед умирающей женой».

Причиной развода стала измена Курта. После этого они жили отдельно, но долгое время не были официально разведены.

Шеннен Доэрти боролась с раком с 2015 года. Первый этап лечения оказался успешным, наступила ремиссия, но в 2023-м произошел рецидив. Актрисы не стало 13 июля. Она умерла в окружении близких людей в возрасте 53 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шеннен Доэрти вышла на публику всего за месяц перед своей смертью.